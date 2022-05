Escola Municipal Professor Marcos Gil promove palestra sobre capacitismo - Rodolpho Lucena

Escola Municipal Professor Marcos Gil promove palestra sobre capacitismoRodolpho Lucena

Publicado 19/05/2022 19:59

A Escola Municipal Professor Marcos Gil organizou uma palestra para conscientizar pais e responsáveis sobre o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, e a não subestimação do grupo. A atividade faz parte do projeto “Escola de Pais”, iniciativa da própria unidade.



Os professores Andressa Silva e Marco Viegas demonstraram, na prática, como fugir do capacitismo. Segundo eles, algumas formas de fazer isso é não usar a deficiência como forma de rotular e evitar expressões e termos depreciativos como “vítima da deficiência” ou “sofre com a deficiência”.



“O projeto foi pensado como um espaço de reflexão dentro da unidade escolar, para, junto com a família, debatermos temas importantes sobre a deficiência. Isso com palestras e oficinas que estimulam o pensamento crítico e o conhecimento maior sobre preconceitos, limites, possibilidades, direitos em leis, acessibilidade, inclusão social e todo o universo que envolve a deficiência”, conta a orientadora educacional da unidade, Marina Nunes.



A Escola Municipal Professor Marcos Gil



Referência em Educação Especial no município, a escola recebe alunos a partir dos 6 anos, em classes que equivalem aos anos iniciais do Ensino Fundamental. A unidade atende cerca de 150 alunos e conta com professores capacitados, além de mediadores, intérpretes de Libras e guia para cegos.



“Antes de ser matriculado na escola, o aluno passa por uma avaliação da Secretaria Municipal de Educação. Verificamos as necessidades de cada um e os direcionamos à unidade mais apropriada. A instituição funciona em três turnos: manhã, tarde e noite. Quem estuda lá, também tem acesso ao transporte escolar para o deslocamento”, explica a subsecretaria municipal de Educação, Monique Rosa.



A unidade fica na Estrada Feliciano Sodré 2315, Centro de Mesquita.