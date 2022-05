Baixada Verde: Mesquita participa de nova reunião em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 17/05/2022 20:26

Representantes de Mesquita participaram de nova reunião do projeto Baixada Verde, estimulando o turismo na região. O intuito foi debater estudos e um planejamento estratégico de incentivo ao turismo. Dez cidades participantes assistiram à apresentação do grupo de trabalho, que é feito em conjunto com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.



“As reuniões do Baixada Verde são sempre muito positivas no que tange o desenvolvimento do turismo na nossa região. Ali é um espaço de troca de experiências, onde nós podemos ouvir o que os outros municípios estão fazendo e colaborar, de alguma forma, com o crescimento de todos esses espaços”, refletiu o subsecretário municipal de Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues.



Entre alguns dos projetos municipais citados, estavam a criação de um parque municipal natural em gericinó; a ciclovia da Avenida Baronesa de Mesquita; e outras obras que transformarão a cidade numa centralidade urbana.



Segundo a pasta, Mesquita tem investido em intervenções em locais de grande movimentação, caso do Monte Guararapes. Também conhecido como Monte Horebe, a região faz parte da Área de Proteção Ambiental da cidade e conta com trilhas para os aventureiros.



“Nós temos, também, um grande fluxo de religiosos no município que utilizam esse espaço para as suas manifestações. Então, esse é um lugar que precisava e merecia esse cuidado”, diz Kléber.



A cidade faz parte do projeto Baixada Verde desde 2017.