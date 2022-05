Idosos a partir de 70 anos já tomam segunda dose de reforço - Yago Pasquini

Publicado 15/05/2022 12:00

Em Mesquita, pessoas com 70 anos ou mais e pessoas institucionalizadas acima de 60 anos já estão sendo vacinadas contra a covid-19 com a segunda dose de reforço. Para receber o imunizante, o mesquitense precisa ter recebido a 3ª dose da vacina há mais de 4 meses.



Os munícipes devem comparecer a uma das cinco unidades de saúde com o CPF, além do cartão de vacinação com as doses anteriores. Na cidade, há cinco unidades de saúde que aplicam o imunizante contra a covid-19. São elas:



Clínica da Família São José (Av. União 673, Santa Terezinha)

Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco, s/nº)

Clínica da Família Cosmorama (Av. Baronesa de Mesquita, s/nº)

Clínica da Família França Leite (Av. Coronel França Leite 732, Chatuba)

Centro de Vigilância em Saúde Paraná (Rua Paraná 557, Centro)



O horário de funcionamento em todos os locais é de segunda a sexta, das 8h às 16h; e sábado, das 8h às 11h, com exceção do CVS Paraná, que não funciona aos sábados.



“Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para avançar com a convocação do calendário de vacinação. A estratégia para o chamamento considera a quantidade de doses disponíveis e o tempo do efeito dos imunizantes no sistema imunológico do público-alvo”, detalha Sabrina Louroza, coordenadora da Imunização de Mesquita, que também ressalta a importância da vacinação para se proteger contra a covid-19.