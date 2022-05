Clínica da Família Cosmorama comemora Dia das Mães - LÉO ABRANCHES

Publicado 13/05/2022 22:16

A Clínica da Família Cosmorama, em Mesquita, realizou um evento com serviços de Saúde e de Assistência Social direcionados principalmente às mulheres. O CRAS Rocha Sobrinho e as equipes do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família (NASF) e outros setores de atendimento, como os acadêmicos da Universidade Nova Iguaçu e os residentes da FIOCRUZ, marcaram presença.



Além de instruções sobre o funcionamento da unidade e serviços oferecidos no local, o evento ofereceu isenção para a emissão de documentos e informações sobre o Auxílio Brasil.



O CRAS Rocha Sobrinho colaborou com uma trancista, representando uma das oficinas que acontece gratuitamente na unidade. A mesquitense Gisele Nascimento, de 32 anos, se juntou a outros pacientes na sala de acolhimento para a ação.



“Sempre venho fazer preventivo e consultas aqui. Por isso, achei muito boa essa iniciativa. Muita gente não tinha o conhecimento que está sendo passado agora. Eu mesma não sabia de algumas dessas coisas. Então, aprecio muito”, declarou.



A coordenadora da Clínica da Família Cosmorama, Rita Pinho lembra, ainda, que a unidade de Atenção Básica está disponível para os moradores do território de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia.



“Aqueles que não estão cadastrados na clínica podem se dirigir ao local, que fica na Avenida Baronesa de Mesquita 316. Os 29 agentes comunitários da clínica também rodam pela área de atuação da unidade, para direcionar os moradores”, reforçou.



A ação contou com demonstrações de alongamento e poemas especiais para mães LÉO ABRANCHES