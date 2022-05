Centro Municipal de Serviços recebe 250 pessoas por dia - Divulgação/ PMM

Publicado 12/05/2022 18:32

Cerca de 250 pessoas são atendidas por dia no Centro Municipal de Serviços de Mesquita, na Baixada Fluminense. Entre alguns dos serviços oferecidos na unidade estão os prestados pela Fundação Leão XIII, pelo Procon e pelo Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV).



Pelo PAV, por exemplo, o mesquitense consegue realizar a emissão e a alteração de Cadastros de Pessoas Físicas (CPF) no próprio município. Além de ter acesso a qualquer outra questão que seja ligada à Receita Federal, como a consulta de pendência, tanto para a malha fiscal e pessoa jurídica, quanto de restituição e situação de declaração de imposto de renda.



“Inauguramos a unidade em 2020 e, desde então, nos esforçamos para ampliar os serviços que são oferecidos lá. Temos muito orgulho de ter trazido essa vantagem para Mesquita. O espaço oferece diversas oportunidades para os munícipes, sem precisar sair da cidade”, explica o secretário municipal de Governança, Fabio Baiense.



O Centro Municipal de Serviços também oferece emissão de identidade civil e de carteira de trabalho, agendamento de Seguro-Desemprego, Procon e Junta de Serviço Militar.



Atendimentos são feitos por instituições como o Procon e a Junta do Serviço Militar Divulgação/ PMM

Cartão de estacionamento para idosos e deficientes



Outro dos atendimentos realizados no local é referente ao pedido e entrega do cartão de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.



No caso do cartão de idosos, é preciso apresentar alguns documentos para a requisição. São eles o comprovante de residência de Mesquita e documento de identidade oficial com foto e assinatura em validade (RG, CNH ou equivalente).



No caso de pessoas com deficiência, no entanto, é preciso levar os mesmos documentos acompanhados do laudo médico.



O local fica na Avenida Presidente Costa e Silva 1.513, no Centro, e funciona de segunda a sexta, de 9h às 17h.