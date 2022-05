ODS Municipal promove ação social na Praça da Telemar - Divulgação

Publicado 10/05/2022 19:06

A Prefeitura de Mesquita, através da ODS Municipal, promoverá uma Ação Social em comemoração ao mês das mães, na próxima quinta-feira, 12 de maio. A iniciativa acontecerá na Praça João Luiz do Nascimento, no Centro, entre 10h e 14h30, com atividades de beleza e saúde para toda a família.



Na ação social, serão disponibilizados serviços de aferição de pressão e teste de glicemia, além de design de sobrancelhas.



A ODS Municipal preza pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Mesquita e, por isso, realizará em conjunto com a Secretaria de Saúde e a Associação de Mulheres de Edson Passos, a AMEPA, a ação social. “Muitos não sabem, mas o município foca em objetivos previstos pela ONU. O bem-estar, assim como o empoderamento feminino, estão dentro desses conceitos e são facilmente promovidos quando temos ações como estas”, explica a coordenadora da ODS Municipal, Jurema Bacelar.



“Também teremos a distribuição de folders informativos sobre a saúde e a presença dos órgãos de vigilância ambiental, vigilância em saúde e vigilância epidemiológica como parte dessa agenda”, garantiu a articuladora da ODS Municipal, Maria de Fátima Bezerra.