Cinco placas foram instaladas no próprio monte e no entorno - Divulgação/ PMM

Publicado 06/05/2022 18:44

Placas foram instaladas no Monte Guararapes, em Mesquita. Também conhecido como Monte Horebe, o local é um ponto de encontro, principalmente, para manifestações religiosas e, por isso, recebeu nova sinalização. Um grande fluxo de pessoas atravessava a Área de Proteção Ambiental (APA), que antes não tinha esse tipo de indicação.



“Ao todo, implementamos cinco novas placas no local. Inclusive, as que relembram os transeuntes sobre a proibição de atear fogo nas matas da área”, explica o agrônomo da subsecretaria municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Fabio Vilas Bôas.

A iniciativa tem o intuito, portanto, de instruir os pedestres a chegar a unidade de conservação e auxiliar na preservação daquele ambiente.



Intervenção de obras



A nova sinalização do Monte Horebe é apenas um dos passos da prefeitura para a área. Recentemente, foram também iniciadas obras que irão melhorar a caminhada. “O Monte Horebe é um ponto turístico e religioso da nossa cidade e que, há muito tempo, gostaríamos de dar atenção. Felizmente, conseguimos incluir o local nas novas licitações e estamos entrando com uma obra que fará com que o espaço seja muito mais aprazível, sem mexer com a natureza”, garante o secretário de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos de Mesquita, Rholmer Louzada Junior.