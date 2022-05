Mais de 250 alunos de Mesquita participam de simulado de evacuação escolar - Divulgação/ PMM

Mais de 250 alunos de Mesquita participam de simulado de evacuação escolar Divulgação/ PMM

Publicado 04/05/2022 23:12

Mais de 250 alunos da Escola Municipal Márcio Caulino, no bairro Coreia, em Mesquita, participaram de um simulado de evacuação escolar, promovido pela Defesa Civil. Além disso, 55 profissionais receberam a capacitação.



A atividade faz parte do projeto “Escolas Seguras, Alunos Resilientes”, uma iniciativa da Defesa Civil do município, em parceria com a Secretaria de Educação e a Subsecretaria de Meio Ambiente.



“Na parte da manhã, os funcionários e estudantes fizeram a evacuação em 2min55s. Já à tarde, a duração foi de 2min07s. Ambos os tempos são bons, principalmente porque a maioria dos alunos da unidade são pequenos e a estrutura da escola é um pouco complexa”, conta o diretor da Defesa Civil de Mesquita, Marlon Araújo.



Segundo os organizadores da atividade, os alunos da escola também tiveram palestras sobre educação ambiental, prevenção e segurança no ambiente escolar, além de treinamentos práticos de acidentes domésticos.



Para o secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Júnior, a prevenção é sempre necessária. “É indispensável possuir conhecimentos gerais, que ajudem a nos manter em segurança em situações emergenciais. Para isso, além da atividade oficial com a presença da equipe da Defesa Civil, as escolas que participaram do projeto irão promover o simulado todo mês para a reciclagem”, pontua.