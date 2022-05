Sábado teve 1.016 pessoas imunizadas contra a Gripe em Mesquita - Divulgação/Cesar de Oliveira

Publicado 03/05/2022 18:30

O Dia D de Vacinação contra a Gripe e contra o Sarampo em Mesquita, na Baixada Fluminense, teve mais de mil munícipes imunizados. No total, 1.016 pessoas se vacinaram contra a Gripe e 434, contra o Sarampo.



Contra o Sarampo, se vacinaram crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Já contra a Gripe, foi a vez das pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de Saúde com 30 anos ou mais; crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; além de gestantes e puérperas.



A mesquitense Dulce do Couto, de 71 anos, se dirigiu à CF São José para se imunizar contra a gripe. Após receber a dose no braço, ela comemorou estar com as vacinas em dia. “Participo de todas as campanhas de vacinação na cidade. Ano passado, na época, tomei a da gripe. Agora, que chegou a minha vez de novo, aproveitei para vir“, conta.



Somente na Clínica da Família São José, em Santa Terezinha, foram aplicadas 280 vacinas, contando com as doses dos dois imunizantes.



“Durante a semana, muitos munícipes não conseguem comparecer aos postos. Então, essa é uma ação voltada principalmente para eles. E todos devem se imunizar, porque as vacinas salvam vidas”, diz a coordenadora da Clínica da Família São José, Anne Caires.



A ação aconteceu em todas as unidades de atenção básica em saúde, das 8h às 17h.