Escola Municipal de Educação Infantil Mister Watkins recebe as crianças - Divulgação/ PMM

Escola Municipal de Educação Infantil Mister Watkins recebe as crianças Divulgação/ PMM

Publicado 02/05/2022 17:49

A Escola Municipal de Educação Infantil Mister Watkins abriu as portas para recepcionar os alunos matriculados na unidade para o ano letivo 2022. A unidade que fica na Rua Paraná 52, no Centro de Mesquita, precisou adiar o retorno das atividades por causa do temporal que atingiu a cidade na noite do dia 1º de abril.



Segundo a pasta, na primeira semana, os alunos irão passar por um período de adaptação. Assim, o horário das aulas será reduzido.



“Estamos pensando em cada detalhe, para proporcionar a melhor experiência para alunos e responsáveis. Tanto no que diz respeito ao tratamento quanto à organização das sequências didáticas, porque na creche, o cuidar e o educar são indissociáveis”, contou a diretora da unidade, Luciana Vieira.



Antes da entrada dos alunos, os pais e responsáveis participaram de reuniões com os profissionais da unidade. Nas ocasiões, eles tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre diversos assuntos, desde o momento da chegada das crianças até a questão nutricional nas alimentações oferecidas.



Pais e responsáveis participaram de reuniões com os profissionais da unidade Divulgação/ PMM

Moradora do Centro da cidade, Luciene Oliveira é bisavó do Bernardo Pereira, de apenas 1 ano de idade. A mesquitense comemorou o retorno das aulas. “Eu gostei muito da unidade. É apropriada para receber as crianças e está atendendo as minhas expectativas. A creche está oferecendo o que o povo de Mesquita precisava”, diz.



Os responsáveis ainda receberam o cartão alimentação e os kits escolares, que incluem caderno de desenho, giz de cera e massinha.