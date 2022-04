Dia D de vacinação contra gripe e sarampo neste sábado - Bea Silva

Publicado 29/04/2022 22:46

Mesquita promove o Dia D de Vacinação contra a Gripe e contra o Sarampo neste sábado (30). A ação acontecerá em todas as unidades da atenção primária em saúde da cidade, das 8h às 17h.



Para a imunização contra o sarampo, o município convoca as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Já a vacinação contra a gripe será direcionada para as pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de Saúde com 30 anos ou mais; crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; além de gestantes e puérperas.



Para se vacinar, basta se dirigir a uma das unidades de saúde do município com CPF ou o cartão do SUS em mãos. Além disso, para as crianças, é importante levar o cartão de vacinação.



“A vacinação acontece diariamente no município. Mas nosso objetivo com essa atividade é alcançar uma parcela ainda maior de pessoas. Tem algumas, por exemplo, que não conseguem se direcionar a um ponto de imunização nos dias úteis”, comentou a coordenadora da Imunização de Mesquita, Sabrina Louroza.



Na cidade, os munícipes convocados encontram 11 locais para a vacinação. São eles:



– Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Av. Brasil, s/nº – Coreia;

– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco, s/nº – Jacutinga;

– Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra, s/nº – Chatuba;

– Clínica da Família São José – Av. União, 673 – Santa Terezinha;

– Clínica da Família Edson Passos – Av. Castelo Branco, s/nº – Edson Passos;

– Clínica da Família França Leite – Av. Coronel França Leite, 732 – Chatuba;

– Clínica da Família Juscelino – Av. Getúlio de Moura, s/nº – Juscelino;

– Clínica da Família Cosmorama – Av. Baronesa de Mesquita, s/nº – Cosmorama;

– Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro;

– UBS Vila Norma – Rua Célio Azevedo, 219 – Vila Norma;

– UBS Banco de Areia – Rua Bicuiba, 418 – Banco de Areia;

– ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda, 170 – Rocha Sobrinho.