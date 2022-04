Alunos da Coreia em simulado de evacuação no prédio escolar - Divulgação

Alunos da Coreia em simulado de evacuação no prédio escolar Divulgação

Publicado 29/04/2022 14:54

Os alunos da Escola Municipal Márcio Caulino, na Coreia, tiveram uma semana repleta de atividades e aprendizados. A Defesa Civil de Mesquita promoveu na instituição o projeto “Escolas Seguras, Alunos Resilientes”. Estudantes fizeram treinamentos práticos para lidar com acidentes domésticos e aprenderam sobre educação ambiental, prevenção e segurança na escola.



Nesta sexta-feira, 29, os jovens participaram de um simulado de evacuação de prédio escolar.



“O treinamento é muito importante, porque abordamos todo o protocolo emergencial para a evacuação da escola de maneira segura. Isso no menor tempo possível para esperar a chegada do socorro. Os ensinamentos são válidos tanto para os alunos quanto para os profissionais”, frisa Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil.



No mês passado, a equipe levou o projeto para a Escola Municipal Expedito Miguel, na Vila Emil. Lá, o exercício teve resultados positivos. “Na outra escola, os alunos e profissionais fizeram a evacuação das salas muito rápido. O tempo foi de 2min42s. Além de organizarem as crianças, os funcionários tiveram de procurar algumas delas, que escondemos pela unidade, como parte da atividade“, relembra o secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Júnior.

Alunos do 4º e do 5º ano também aprenderam as formas de prevenção de acidentes com animais peçonhentos e sobre Educação Ambiental Divulgação

Além da ação, os alunos do 4º e do 5º ano também tiveram treinamentos práticos de acidentes domésticos e aprenderam sobre noções básicas de primeiros socorros e de Defesa Civil, as formas de prevenção de acidentes com animais peçonhentos e sobre Educação Ambiental.