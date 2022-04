Mesquita amplia vacinação contra gripe por faixa etária - Divulgação/ PMM

Publicado 26/04/2022 20:01

A campanha de vacinação contra a gripe avança novamente em Mesquita, na Baixada Fluminense. Do dia 25 até o dia 29 de abril, as doses continuam sendo aplicadas em todas as unidades municipais de saúde de Mesquita. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A quarta fase da campanha é destinada a idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde com 30 anos ou mais.



Segundo a pasta, a campanha é realizada em âmbito nacional e visa diminuir complicações relacionadas ao vírus da gripe. Por isso, ela é estrategicamente direcionada ao público mais vulnerável, a fim de evitar complicações no sistema de saúde.



Confira a lista das unidades onde há vacinação contra a gripe em Mesquita:



•Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha.

•Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº, Coreia.

•Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº, Jacutinga.

•Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Banco s/nº, Edson Passos.

•Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba.

•Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba.

•Clínica da Família Juscelino – Avenida Getúlio de Moura 3.120, Juscelino.

•Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama.

•Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro

•UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

•UBS Banco de Areia – Rua Bicuíba 418, Banco de Areia.

•ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho.