Programa Aprendiz Legal: Mesquita abre vagas de jovens aprendizes para matriculados na rede pública de ensino

Publicado 25/04/2022 18:56

A Prefeitura de Mesquita aderiu ao Programa Jovem Aprendiz Legal e oferta 30 vagas de jovens aprendizes nas áreas administrativas da prefeitura, para pessoas de 16 a 19 anos, que façam parte da rede pública de ensino, fundamental ou médio. As inscrições acontecem até o dia 27, às 17h, ou até preencher o número limite de 60 inscrições confirmadas pela plataforma.



Os interessados deverão manifestar o seu interesse em concorrer a uma vaga através de um formulário on-line. Os candidatos precisarão, ainda, comprovar residência em Mesquita e não possuir experiência comprovada em carteira de trabalho. Outras pontuações serão levadas em conta, como consta no Diário Oficial de 20 de abril de 2022.



“Nossa ideia é dar essa oportunidade para aqueles que mais estão precisando. Então, além de dar preferência aos que fazem parte da rede pública, o jovem também precisará estar referenciado em uma das nossas unidades de assistência social, através do CadÚnico”, explica o secretário de Governança, Fabio Baiense.



O programa de aprendizagem tem duração de 17 meses, com jornada de segunda a sexta-feira e carga semanal de 20 horas. Acesse o link para a inscrição: https://forms.gle/g7BFkrG2kAgvjVWHA



Parceria com o CIEE



Todo o processo seletivo será feito em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A unidade operacional de Nova Iguaçu entrará em contato por telefone, seguindo o cronograma disposto em D.O. para a entrevista. Lá, os candidatos deverão apresentar a documentação requerida no edital, no local, dia e horário marcado.