Secretaria de Saúde prevê vacinação de 90% dos grupos prioritários

Publicado 20/04/2022 19:44

A campanha de vacinação contra a gripe avança na próxima semana, a partir de 25 de abril, e as doses serão aplicadas em todas as unidades municipais de saúde de Mesquita.



A terceira fase da campanha é destinada a idosos com 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde com 40 anos ou mais.



A campanha é realizada em âmbito nacional e visa diminuir complicações relacionadas ao vírus da gripe. Por isso, ela é estrategicamente direcionada ao público mais vulnerável, a fim de evitar complicações no sistema de saúde. As informações são da Prefeitura de Mesquita.

