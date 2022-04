Consultório na Rua amplia atendimento de pessoas em situação de rua em Mesquita - DIVULGAÇÃO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado 20/04/2022 19:06

O projeto Consultório na Rua, estratégia do Ministério da Saúde para ampliar o acesso aos serviços de saúde para a população mais vulnerável, já atende cerca de 129 pessoas em Mesquita, na Baixada Fluminense.



A ação engloba uma equipe multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, agente social, auxiliar administrativo e odontólogo.



“Desenvolvemos ações integrais de saúde, frente às necessidades desse público. Então, realizamos atividades de forma itinerante e, quando necessário, ações em parceria com as clínicas da família e outras unidades de saúde”, explica a coordenadora de Atenção Básica em Saúde de Mesquita, Tayllany Zimmerer.



Além das ações diárias, são realizadas abordagens noturnas, que acontecem ao menos uma vez por semana, segundo a pasta.



Trabalho integrado com a Assistência Social



Durante o primeiro mês do projeto Consultório na Rua, a equipe participou de capacitações e de atividades de reconhecimento do território e demandas. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a equipe de Abordagem Social da Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita.



O CnaR funciona, ainda, como uma forma a mais de identificar pessoas em situação de rua na cidade. Principalmente porque percorre todo o território municipal, como as praças e outros logradouros públicos que estejam sendo ocupados como moradia. São visitadas, também, unidades de acolhimento que abrigam pessoas oriundas da rua, tanto população adulta quanto infantil, vulnerável em aspectos sociais e de saúde.