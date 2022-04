Palestra sobre noções básicas foi realizada na Escola Municipal Expedito Miguel, no Centro de Mesquita. - Divulgação/ PMM

Publicado 16/04/2022 20:20

Manter-se informado é a melhor maneira de se prevenir. Por isso, os agentes da Defesa Civil de Mesquita deram início ao ciclo de palestras sobre noções básicas para os alunos do EJA da rede municipal de educação.



A primeira aula aconteceu nesta semana, na Escola Municipal Expedito Miguel, localizada no Centro de Mesquita.



De acordo com informações da pasta, ao fim da apresentação, os alunos foram cadastrados no alerta SMS pelo 40199. Assim, eles receberão mensagens sempre que houver risco de chuvas fortes e outros desastres.



Em breve, novas instituições municipais receberão a ação da Defesa Civil.