A sede da Prefeitura de Mesquita fica na Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 - Centro, Mesquita - Divulgação

Publicado 13/04/2022 17:54 | Atualizado 13/04/2022 17:55

Devido ao feriado do dia 15 de abril, Sexta-feira Santa, a Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense, decretou ponto facultativo nas instituições públicas municipais nesta quinta- feira, dia 14 de abril.



De acordo com a organização, as unidades de Atenção Básica em Saúde também cumprirão com o calendário, interrompendo suas atividades na quinta-feira, assim como não haverá vacinação contra a covid-19.



O retorno das instituições acontecerá, normalmente, na segunda-feira, dia 18 de abril.