Policiais do 20ºBPM impedem invasão de criminosos do Chapadão à Comunidade da Chatuba, em Mesquita - Divulgação/ 20º BPM

Publicado 11/04/2022 20:20 | Atualizado 11/04/2022 20:54

Criminosos da comunidade do Chapadão, localizada entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, tentaram invadir a região da comunidade Chatuba de Mesquita para expandir o controle territorial. Policias Militares do 20º foram acionados e conseguiram impedir a ação criminosa.



De acordo com informações da PM, as comunidades são dominadas por facções criminosas rivais. Na Chatuba, criminosos estariam instalando barricadas e ameaçando moradores locais.



Na ação, quatro suspeitos foram presos, identificados como Fabricio Brandão Dutra, David de Oliveira Flores, Kaua Gabriel Moraes e Émerson Nascimento.

Um fuzil, uma arma de guerra, duas pistolas e drogas foram apreendidos.

Os acusados, juntamente com todo o material apreendido, foram conduzidos a 53ª DP (Mesquita). Agentes do 20º realizaram a retirada das barricadas na região, devolvendo o direito de ir e vir dos moradores locais.