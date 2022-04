A sede da Prefeitura de Mesquita fica na Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 - Centro, Mesquita - Divulgação

A sede da Prefeitura de Mesquita fica na Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 - Centro, MesquitaDivulgação

Publicado 08/04/2022 20:32

Em função do forte temporal que caiu na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, entre 21h do dia 1º e 3h do dia 2 de abril, parte significativa da sede da Prefeitura sofreu com o alagamento.



Com isso, para garantir o restabelecimento do funcionamento normal do local, o atendimento ao público e os prazos processuais estão suspensos desde então. Há ainda pendências ligadas à regularização da parte elétrica e ao acesso à internet.



De acordo com Decreto nº 3.175, de 8 de abril de 2022, a medida vale até, pelo menos, a próxima quinta-feira, dia 14 de abril.

Trecho do Diário Oficial de Mesquita, Decreto nº 3.175, de 8 de abril de 2022 Reprodução