Vacinação contra a gripe a partir desta quarta-feira (6) em Mesquita Divulgação

Publicado 06/04/2022 19:23 | Atualizado 06/04/2022 19:26

Começou a campanha de vacinação contra a gripe em Mesquita, na Baixada fluminense. Para evitar filas, a Secretaria Municipal de Saúde adotou um calendário semanal de convocação do público-alvo. Nesta primeira semana, até 9 de abril, a intenção é vacinar idosos a partir de 80 anos ou que residam em instituições de longa permanência e trabalhadores da saúde a partir de 60 anos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A pasta informa que a cada semana deste mês, a faixa etária diminuirá em dez anos, ou seja, entre os dias 11 e 16 de abril, serão vacinados os idosos com 70 anos ou mais e os trabalhadores da saúde com 50 anos ou mais.



“A partir de maio, começaremos a imunizar também as pessoas com comorbidade ou deficiência permanente. Até lá, saberemos quantas doses teremos disponíveis e, assim, poderemos elaborar um calendário convocando faixas etárias que sejam possíveis imunizar com a quantidade de imunizante que já estiver conosco”, avisa a coordenadora da Imunização de Mesquita, Sabrina Louroza.



Confira a lista das unidades onde há vacinação contra a gripe em Mesquita:



•Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha.

•Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº, Coreia.

•Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº, Jacutinga.

•Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Banco s/nº, Edson Passos.

•Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba.

•Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba.

•Clínica da Família Juscelino – Avenida Getúlio de Moura 3.120, Juscelino.

•Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama.

•Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro

•UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

•UBS Banco de Areia – Rua Bicuíba 418, Banco de Areia.

•ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho.