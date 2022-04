Escolas públicas municipais afetadas pela chuva com funcionamento alterado em Mesquita - Divulgação

Publicado 05/04/2022 18:53

Devido aos danos causados pela chuva que atingiu o município de Mesquita entre a noite da última sexta-feira, dia 1º de abril, e a madrugada de sábado, 2 de abril, as aulas de algumas escolas da rede pública municipal foram paralisadas.



Doze unidades foram fortemente afetadas pelo temporal. Nove delas permaneceram sem o período de aula durante todo o dia 4 de abril, enquanto outras três pularam apenas o período da manhã, para garantir a limpeza dos espaços. Em alguns casos, apenas algumas turmas ficaram sem aula.



“Não encerramos o expediente em todas as escolas, porque sabemos que, nesse momento difícil, muitas pessoas buscam as unidades. Poderemos, por exemplo, auxiliar com a merenda escolar dos nossos alunos”, explicou a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa. Ela reforça, ainda, que as equipes estão fazendo o máximo para que as aulas voltem normalmente durante a semana.



Veja a lista de escolas afetadas:



• Escola Municipal Professor Quirino – Rua Luciano 251, Santo Elias - Sem aulas;

• Escola Municipal Presidente Castelo Branco – Av. Presidente Kennedy S/Nº, BNH - Sem aulas;

• Escola Municipal Doutor Manoel Reis - Rua Prefeito. Jose Montes Paixão 700, Edson Passos – Sem aulas;

• EMEI Professora Marlene Peres Costa - Rua Hélio Mendes do Amaral 220, Santa Terezinha – Sem aulas;

• CIEP Municipal Padre Nino Miraldi - Rua Guarani 200, Jacutinga – Sem aulas;

• Escola Municipal Cruzeiro do Sul - Rua Elpídio 132, Cruzeiro do Sul – Sem aulas;

• Escola Municipal Professor Marcos Gil - Rua Feliciano Sodré 2315, Centro – Sem aulas;

• EMEI Tarsila do Amaral - Av. Marechal Castelo Branco S/Nº, Edson Passos – Sem aulas;

• Escola Municipal Márcio Caulino - Rua Aracaju 61, Coréia – Sem aulas;

• Escola Municipal Governador Roberto Silveira - Av. Marechal Castelo Branco S/Nº, Edson Passos - Sem aulas apenas no período da manhã;

• Escola Municipal Doutor Ely Baiense Vailante - Avenida São Paulo 142, Centro – Sem aulas apenas no período da manhã;

• Centro Municipal de Educação Infantil Carmem Montes Paixão – Apenas uma turma permanece sem aula.