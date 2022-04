A sede da Prefeitura de Mesquita fica na Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 - Centro, Mesquita - Divulgação

Publicado 04/04/2022 19:46

Em função do forte temporal que caiu na cidade de Mesquita, parte significativa da sede da Prefeitura sofreu com alagamento. Com isso, para garantir a limpeza e o restabelecimento do funcionamento normal do local, o atendimento ao público e os prazos processuais ficarão suspensos pelo prazo de três dias, a contar desta segunda-feira, dia 4 de abril.



A organização reforça que o período pode ter de ser ampliado, a partir da avaliação do comitê municipal de gestão de crises.



Há, no entanto, a exceção para as licitações e seus prazos processuais respectivos, que estão mantidos. Isto porque as instalações do setor de compras e licitações estão localizadas no segundo pavimento do edifício sede da prefeitura, que não foi afetado pela chuva.



