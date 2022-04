Mulheres de Mesquita se divertem com tarde dançante - Bea Silva

Mulheres de Mesquita se divertem com tarde dançante Bea Silva

Publicado 03/04/2022 09:00

A Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres de Mesquita, um dos braços da Subsecretaria de Assistência Social, promoveu uma tarde dançante para a população feminina da cidade. O tema do evento realizado na Praça PEC, na Vila Emil, foi Baile de Máscaras.



“Quisemos encerrar o Mês da Mulher com esse evento especial, repleto de música, diversão e conscientizando sobre a importância da causa. Também trouxemos uma apresentação artística e uma mesa de comidas, para a festa ser ainda maior”, disse a coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita, Silvânia Almeida.



A escola de samba G.R.E.S. Tubarão de Mesquita ocupou o salão do cineteatro e a quadra do local. Além disso, quem foi também teve a oportunidade de ganhar desconto em uma faculdade, em diversos cursos de graduação e pós-graduação.



Baile de máscaras aconteceu na Praça PEC, na Vila Emil, na última segunda-feira, dia 28 Bea Silva

Marcaram presença os usuários de todos os CRAS do município, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, do Centro de Longevidade, além das alunas do Espaço da Mulher Mesquitense.



Subsecretária de Assistência Social da cidade, Nara Cristina argumenta que o trabalho da pasta envolve diferentes aspectos. “É gratificante receber o carinho e ver a alegria nos rostos delas. Esse é objetivo da Assistência Social: alcançar e contribuir com diferentes áreas da vida dessas mulheres”, avalia.