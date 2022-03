Detran atende público PCD com prioridade nesta sexta (1/4) - Alexandre Simonini

Publicado 31/03/2022 17:37

Na véspera do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Detran.RJ vai promover mais uma edição do Dia D, data destinada ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência. No posto em Mesquita, o usuário poderá realizar serviços de identificação civil e de habilitação, sem necessidade de agendamento prévio.



O público PCD poderá solicitar também, sem agendamento prévio, a carteira de identidade com indicação de deficiência e o Cartão da Pessoa com Deficiência - documento que complementa a identidade especial do público PCD. Também estará disponível para o público, a inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado.



“Esta será a primeira das quatro edições do Dia D programadas para 2022. Além de destinarmos um dia específico para o atendimento prioritário em todo o Estado do Rio, as pessoas com deficiência poderão se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas e participar do curso Oficina Sob Medida. Seguindo as orientações do governador Cláudio Castro, não mediremos esforços para promover a inclusão do público PCD”, destaca o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O posto do Detran em Mesquita está localizado na Rua Juliana, 478, Bairro Santo Elias.