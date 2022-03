Balanço da pandemia na cidade de Mesquita - Reprodução/ Pixabay

Balanço da pandemia na cidade de MesquitaReprodução/ Pixabay

Publicado 31/03/2022 17:12

No boletim semanal da covid-19, o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, registrou mais vinte e cinco novos casos de coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem, ao todo, 5.723 casos positivos da doença. O número de óbitos, 540, apresentou dois novos registros desde a última atualização.



Ao todo, 5.178 mesquitenses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por covid-19, segundo o boletim, Mesquita tem 3 e podem ser descartados 3.250 casos.

Em Mesquita, o número de pessoas com covid-19 internadas teve leve aumento. Um total de 1.316 pacientes.



Vacinação

Mesquita convoca idosos com 80 anos ou mais para 2ª dose de reforço. Também chamada de 4ª dose, a vacina é aplicada 4 meses após a Dose de Reforço e está disponível em 5 postos de vacinação espalhados pelo município. Para se vacinar, basta trazer um documento de identificação e o comprovante com as doses anteriores.

A pasta reforça que a vacinação de 1ª dose, 2ª dose, dose de reforço e dose adicional continuam normalmente nos pontos de vacinação.