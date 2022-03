A aspiração da vacina com a seringa deve ser realizada na frente do vacinando - Internet

Publicado 29/03/2022 19:41

Mesquita convoca idosos com 80 anos ou mais para 2ª dose de reforço. Também chamada de 4ª dose, a vacina é aplicada 4 meses após a Dose de Reforço e está disponível em 5 postos de vacinação espalhados pelo município.



Para se vacinar, basta trazer um documento de identificação e o comprovante com as doses anteriores.



A pasta reforça que a vacinação de 1ª dose, 2ª dose, dose de reforço e dose adicional continuam normalmente nos pontos de vacinação.



Postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:



– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº.

– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha.

– Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro.

– Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita 316.

– Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba.