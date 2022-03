Serviços de manutenção urbana são realizados na Rua Rufino, em Santo Elias - Divulgação/ PMM

Publicado 28/03/2022 23:15

Em Mesquita, os serviços da manutenção urbana colocaram fim em local inadequado de lixo da Rua Rufino, em Santo Elias, próximo à Via Light. De acordo com um morador da região, todos os dias eram depositados entulhos e restos de resíduos no local.



Os serviços são realizados, diariamente, em diferentes pontos da cidade. Seja na capina de canteiros, varrição e o recolhimento de entulhos, informou a pasta.



Segundo informações da organização, o espaço, que antes era um ponto de descarte inadequado de lixo, foi devidamente limpo. E, agora, conta com um belo canteiro, para que tal prática não se repita. Veja:

O local recebeu um canteiro, para que tal prática não se repita Divulgação/ PMM