Prefeitura de Mesquita anuncia mudanças no trânsito do Centro - Reprodução/ Maps

Prefeitura de Mesquita anuncia mudanças no trânsito do CentroReprodução/ Maps

Publicado 24/03/2022 14:00

A Prefeitura de Mesquita anunciou que, a partir desta quinta-feira, dia 24 de março, o trânsito nas Ruas Prefeito José Montes Paixão e Barão de Salusse seguirá um novo fluxo.



As mudanças fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana e serão sinalizadas com placas para facilitar o entendimento, segundo a pasta.



Veja como vai funcionar:



- A Rua Prefeito José Montes Paixão terá sentido único em direção a Edson Passos, entre as ruas Arthur de Oliveira Vecchi e Avenida Manuel Duarte.



- Já a Rua Barão de Salusse adotará sentido único em direção ao Centro, entre a Avenida Manuel Duarte e a Rua Mister Watkins.



A organização ressaltar que, nessas vias, o estacionamento será permitido apenas do lado esquerdo.