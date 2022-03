Defesa Civil realiza projeto sobre prevenção e segurança nas escolas - Divulgação/Bea Silva

Defesa Civil realiza projeto sobre prevenção e segurança nas escolas Divulgação/Bea Silva

Publicado 24/03/2022 08:16

A Defesa Civil de Mesquita está promovendo o projeto “Escolas Seguras, Alunos Resilientes”, sobre prevenção e segurança nas escolas. O programa prepara tanto estudantes quanto profissionais para situações de emergência e desenvolve a capacidade de percepção de riscos de acidentes e incidentes.



Segundo a pasta, a ideia é, a cada mês, contemplar uma unidade escolar da cidade. A primeira a receber a iniciativa foi a Expedito Miguel, na Vila Emil. Durante uma semana, os alunos do 4º e do 5º ano receberam palestras sobre Noções Básicas de Primeiros Socorros e de Defesa Civil, treinamentos práticos de Acidentes Domésticos e Simulados de Evacuação do Prédio Escolar no local.



Os alunos do 4º e do 5º ano receberam palestras sobre Noções Básicas de Primeiros Socorros Divulgação/Bea Silva

“Costumamos realizar ações como essa no município, mas de forma separada. Esse projeto, no entanto, une todas elas para oferecer uma capacitação completa aos mesquitenses”, explica Rholmer Louzada Júnior, secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos.



O diretor da Defesa Civil de Mesquita, Marlon Araújo, conta ainda que as instruções oferecidas às crianças acontecem de modo diferente. “Para atrair a atenção delas, preparamos atividades lúdicas, que tornam mais fácil a compreensão dos assuntos. Creio que, assim, construiremos uma sociedade cada vez mais consciente e participativa nas ações de desenvolvimento da cultura de prevenção e redução de desastres”, diz.



O projeto envolve a participação da Secretaria de Educação e da Subsecretaria de Meio Ambiente.