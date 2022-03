Ana Cris Gêmeas, vereadora em Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Ana Cris Gêmeas, vereadora em Mesquita, na Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 22/03/2022 19:45

Após denúncia anônima, a Câmara Municipal de Mesquita instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os fatos contra a única vereadora mulher de Mesquita, Ana Cris Gêmeas (PSD).



Em apresentação da 9ª sessão ordinária, realizada nesta terça-feira (22), dos 11 vereadores presentes, 10 abriram e aprovaram a investigação dos fatos apresentados. A vereadora de oposição será investigada por suposta lavagem de dinheiro e ocultação de bens.



Conforme noticiado pela coluna Informe do Dia , após entendimento do processo, a parlamentar precisou acionar o advogado para conseguir ter acesso à denúncia e ao documento da abertura da Comissão, já que os vereadores não o disponibilizaram.

Em sua defesa, Ana Cris Gêmeas destacou que está sendo acusada baseado em denúncias anônimas: “Não tenho nada a temer, nosso mandato participativo segue na legalidade e transparência, segue do lado correto. Vamos lutar até o último segundo”, disse a vereadora na sessão desta terça (22).



No último ano, a vereadora acusada apontou falhas no protocolo sanitário e problemas na estrutura física de duas escolas municipais, além de denunciar ao Tribunal de Justiça demissões em massa de profissionais da educação de Mesquita.Até a publicação desta matéria, o Dia Mesquita não teve acesso a todos os fatos da denúncia para apresentação. Seguiremos de olho nas atualizações do caso.