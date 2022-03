Iniciativa da Assistência Social e do Meio Ambiente consiste na troca de material reciclável por bandejas de legumes, frutas e verduras - Divulgação

Publicado 22/03/2022 10:00

O essencial não pode faltar e Mesquita se preocupa com isso. Semanalmente, o Mercado Social, com o intuito de dar suporte as famílias no município, distribui entre 555 e 675 bandejas de alimentos para a população, com legumes, frutas e verduras.



Segundo a divulgação da pasta, a ação acontece todas às sextas, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.



Para participar, basta estar cadastrado no CRAS mais próximo de sua residência e comparecer, no horário marcado, com os produtos recicláveis que serão revertidos nas bandejas.



As frutas, legumes e verduras distribuídas fazem parte do Banco de Alimentos do município.