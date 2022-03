Alunos da Escola Municipal Expedito Miguel tendo aulas super importantes - Divulgação

Publicado 18/03/2022 22:14

A semana começou com os alunos da Escola Municipal Expedito Miguel, no Centro de Mesquita, tendo aulas super importantes.



A Defesa Civil do município, em parceria com a Subsecretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, deu início ao programa “Escolas seguras, alunos resilientes”. O projeto visa preparar os alunos para situações de emergência e desenvolver a capacidade de percepção de riscos de acidentes e incidentes.



Segundo informações da pasta, a equipe tem um planejamento de atividades para toda a semana. Serão feitos treinamentos práticos de acidentes domésticos e simulado de evacuação do prédio escolar junto aos professores da unidade.



Nas próximas semanas, outras escolas receberão as atividades e a equipe.