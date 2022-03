Palestra de Combate a Princípio de Incêndio e Acidentes Domésticos no CRAS Juscelino - Divulgação/ PMM

Palestra de Combate a Princípio de Incêndio e Acidentes Domésticos no CRAS JuscelinoDivulgação/ PMM

Publicado 17/03/2022 18:20

A Defesa Civil de Mesquita promoveu uma palestra de Combate a Princípio de Incêndio e Acidentes Domésticos, com treinamento prático para os funcionários do CRAS Juscelino.



“É muito importante que os profissionais estejam preparados para agirem de maneira correta diante de emergências, para que incidentes e acidentes sejam evitados”, informou a pasta.



O morador Rosemberg Sales recomendou que ações como essa sejam replicadas em outros locais na cidade: “Palestras como essas, na minha opinião, seriam muito bem vindas nas escolas do município. Deixo a dica”.



Ação Jacutinga



Em fevereiro, profissionais da Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, no bairro Jacutinga, também participaram de uma palestra de prevenção e combate a princípios de incêndios promovida pela Defesa Civil.



Os participantes puderam aprender sobre as classes de incêndios, os tipos de extintores, e a maneira correta de utilizá-los. Além disso, foram abordados os cuidados na cozinha para evitar acidentes domésticos com a panela de pressão e com o botijão de gás, por exemplo.



A equipe da Defesa Civil informou que pretende retornar à instituição para realizar um treinamento de evacuação com a presença dos alunos.