CRAS Rocha Sobrinho teve palestra sobre terapia holística - Bea Silva

Publicado 16/03/2022 18:26

A população feminina assistida pelo CRAS Rocha Sobrinho, em Mesquita, participou de uma palestra sobre terapia holística. A ação foi promovida em celebração ao Mês Internacional da Mulher.



Dentre os assuntos abordados, estavam a importância do autocuidado e técnicas de meditação. Usuárias também realizaram exercício de relaxamento com acompanhamento de música e receberam demonstração de tratamento de aromaterapia, técnica natural que faz uso do aroma de óleos essenciais para estimular diferentes partes do cérebro.



A terapeuta holística Mariana Pimenta explicou que, geralmente, as pessoas procuram cuidados quando sentem alguma dor. “Quando falamos em terapia, em especial na holística, não precisamos, necessariamente, sentir dor para nos atentarmos aos cuidados próprios. Quando temos consciência dos nossos limites, sabemos até onde podemos ir para manter o bem-estar. Quando estamos bem, vivemos melhor. Assim, a mudança acontece de dentro para fora”, acrescenta ela, abordando a necessidade de conhecer a si próprio.



Ao final da atividade, a equipe preparou um momento para a confraternização e entregou brindes às mulheres. “Aqui, somos como uma família. Nossa relação vai além do profissional. Temos um carinho muito especial umas com as outras. Isso ao ponto de conversarmos até mesmo quando nos encontramos na rua”, conta Luciene Borges, coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social de Rocha Sobrinho.