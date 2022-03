Atividades dos CRAS de Mesquita retornam após recesso - João Rodrigues

Atividades dos CRAS de Mesquita retornam após recesso João Rodrigues

Publicado 15/03/2022 15:46

Após recesso, as oficinas dos Centros de Referência de Assistência Social retornaram em Mesquita. Os seis CRAS do município, o Espaço Convive e o Centro de Longevidade promovem diversas atividades, além de atendimentos assistenciais.



Nesses equipamentos, o cidadão pode encontrar oficinas de Barbearia, Artesanato, Dança, Música, Funcional, Arte em Unha, Tranças, Cílios e Sobrancelhas, Maquiagem, Jardinagem e Sustentabilidade Criativa. No Espaço Convive, por exemplo, também está disponível aula de natação e de hidroginástica.



Com cerca de 60 alunos inscritos nas oficinas, o CRAS Juscelino apresenta novas oportunidades de lazer. Moradora da Coreia, Djenane Lima, de 44 anos, participa das aulas de Arte e Unha com a professora Deini, mas já participou de outras oficinas ali. “Gosto para me distrair, tanto que já fiz Maquiagem, Cílios e Sobrancelhas, Tranças e Dança. Mas a que eu mais gostei foi a de Dança”, destaca.



Oficina de Arte e Unha no CRAS Juscelino João Rodrigues

Para a organização, as oportunidades podem ir para além da distração. Segundo Julia Guerreiro, coordenadora do CRAS Juscelino, algumas alunas da unidade já conseguiram retorno financeiro por meio das oficinas. “Já tivemos o caso de alunas que abriram o próprio salão de beleza. Então, realizamos aqui um trabalho que possibilita lazer e também a independência financeira, já que muitos inscritos podem já sentir afinidade ou conhecimento em alguma atividade e querer aprimorar esse talento”, frisa.



Unidades



Cada CRAS de Mesquita possui a própria agenda de atividades. Para buscar mais informações, os interessados devem se dirigir à unidade mais próxima da sua residência. Lá, o morador tem acesso a orientações e serviços assistenciais, como isenção de documentos, atendimento psicossocial, Cadastro Único, Vale-Social e Auxílio Brasil.



CRAS Juscelino – Avenida São Paulo 465.



CRAS Santo Elias – Praça Estação da Cidadania, a PEC.



CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque 398.



CRAS Rocha Sobrinho – Avenida Coelho da Rocha 1426.



CRAS Banco de Areia – Rua Bicuíba 48.



CRAS Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes de Amaral 220.