Mesquita torna facultativo o uso de máscaras de proteção em ambientes abertos e fechados | Mesquita | O Dia

Fica desobrigado o uso de máscara de proteção respiratória Pixabay

Publicado 13/03/2022 09:41

O uso da máscaras de proteção respiratória, em ambientes abertos e fechados, passa a ser de caráter opcional no município de Mesquita, na Baixada Fluminense. A decisão foi oficializada pela Prefeitura em sua página no Facebook.



Porém, o Comitê Científico segue recomendando que alguns grupos continuem se protegendo. Imunossuprimidos, pessoas com alguma comorbidade de alto risco, sintomas gripais ou que ainda não completaram o esquema vacinal, devem continuar usando máscara, principalmente em ambientes fechados.



“Não podemos baixar a guarda: ainda é muito importante que as pessoas completem o ciclo vacinal, ou seja, tomem as duas doses da vacina contra a Covid-19, além da dose de reforço (e da dose adicional, no caso de imunossuprimidos)”, reforça a pasta.



Mesquitense, caso ainda não tenha completado o seu ciclo vacinal, se dirija a um dos postos de vacinação na data marcada no seu cartão de imunização e se atualize.