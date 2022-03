Mesquita recebeu doações de água mineral e de itens de higiene pessoal - Divulgação

Publicado 12/03/2022 22:27

As doações arrecadadas em postos de coleta espalhados pelo município de Mesquita, destinadas às vítimas da região de Petrópolis, foram entregues pela Defesa Civil e estão ajudando quem precisa. A pasta, em conjunto com a Subsecretaria de Assistência Social, arrecadou itens que vão ajudar a amenizar a situação das famílias afetadas pelas chuvas intensas do último 15 de fevereiro.



"Agradecemos a todos que puderam ajudar nesse momento difícil para os moradores afetados na maior catástrofe da história da cidade serrana. Esperamos ter aliviado, de alguma forma, toda a perda e desejamos dias melhores para os cidadãos", informou a pasta.