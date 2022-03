333 pinos de cocaína e um rádio transmissor foram apreendidos - Divulgação/ 20º BPM

Publicado 11/03/2022 21:00

Policiais Militares do 20º BPM, com apoio do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), prenderam dois indivíduos durante ação nas proximidades da comunidade do Sebinho, em Mesquita.



Segundo os agentes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. Os envolvidos, acusados de integrar o tráfico de drogas na região, não tiveram as identidades divulgadas.



Com eles, os agentes apreenderam 333 pinos de cocaína e um rádio transmissor.