Assistência Social de Mesquita celebra o Dia Internacional da Mulher Divulgação/ PMM

Publicado 11/03/2022 18:42

Para levar empoderamento e elevar a autoestima da mulher mesquitense, a Assistência Social de Mesquita celebrou o Dia Internacional da Mulher promovendo uma ação social especial na Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos. Por lá, foram disponibilizados serviços de maquiagem, sobrancelha, trancista e barbearia aos moradores e transeuntes interessados em conhecer ou usufruir gratuitamente desses serviços.



Moradora de Edson Passos, Joice Costa aproveitou a iniciativa para fazer a sobrancelha. “Gosto bastante dessas ações, é sempre bom poder aproveitar os serviços", comentou. Além disso, sua filha Ana Luiza, de 6 anos, também teve a oportunidade de usufruir do serviço de trancista.



Segundo o coordenador da Proteção Básica de Mesquita, Loan Cavalcante, o intuito dessa ação, além de trazer a celebração às mulheres em alusão ao Dia Internacional da Mulher, é também dar visibilidade aos serviços que são frequentemente ofertados nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).



“A gente vem buscando, cada vez mais, mostrar para o cidadão mesquitense o que já oferecemos em nossos equipamentos. Então, além das que estamos mostrando hoje, nesta ação, também temos oficinas de jardinagem, artesanato, dança e outras atividades”, explica Loan.



Equipes dos CRAS estiveram na Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos, levando algumas das oficinas oferecidas nesses equipamentos Divulgação/ PMM

Com a ação, as mulheres puderam conhecer as oportunidades disponíveis no município, tanto para encontrar melhorar a autoestima quanto para buscar uma colocação no mercado profissional.



“O município também conta com o Espaço da Mulher Mesquitense, que disponibiliza oficinas e cursos profissionalizantes. Sempre pensando no cuidado, na autoestima e na independência financeira da mulher, fortalecendo vínculos e o empoderamento feminino”, reforça Nara Cristina, subsecretária Municipal de Assistência Social.



Inscrições para oficinas nos CRAS



As inscrições para as oficinas oferecidas nos Centros de Referência de Assistência Social de Mesquita permanecem abertas, mas as vagas por turma são limitadas. Para realizar a inscrição, o morador deve se dirigir ao CRAS mais próximo de sua residência, portando documento de identidade, comprovante de residência e CPF. Caso as turmas já estejam preenchidas, como nos casos de oficinas de beleza, o interessado ficará em uma lista de espera até a abertura da próxima turma.



Vale ressaltar, ainda, que o munícipe também pode encontrar nos CRAS serviços técnicos, como isenção para retirada de documentos, Vale-Social, Auxílio Brasil, Cadastro Único, Benefícios de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e demais orientações assistenciais.