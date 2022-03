Começou o ano letivo 2022 na rede pública municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense - Bea Silva

Começou o ano letivo 2022 na rede pública municipal de Mesquita, na Baixada FluminenseBea Silva

Publicado 09/03/2022 20:54

Nesta segunda-feira, dia 7 de março, começou o ano letivo 2022 na rede pública municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense. Antes em formato híbrido, o ensino acontece, agora, de forma totalmente presencial.



Segundo a pasta, as escolas seguem com as medidas sanitárias, para prezar pela saúde dos alunos e profissionais. Os locais continuam oferecendo álcool em gel na entrada e nas salas, além de serem higienizados com frequência.



O retorno estava previsto para acontecer em fevereiro, mas foi adiado devido ao aumento dos casos de Covid-19 registrados em janeiro. Outro motivo foi o rápido avanço da vacinação contra o coronavírus na cidade. O objetivo era que as crianças entre 5 e 11 anos voltassem a estudar com, pelo menos, a primeira dose do imunizante.



Subsecretária de Educação de Mesquita, Monique Rosa conta que as escolas também receberam novos equipamentos. “Agora, em 2022, compramos todo o mobiliário, que vai desde o playground do parquinho, para a Educação Infantil, até os itens administrativos para as salas de aula e refeitório. Entre eles, novos quadros, equipamentos de som, TVs de LED bem como aparelhos de DVD”, destaca.



Para voltar em grande estilo, os alunos do segmento de Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebem kits escolares, que incluem cadernos, caneta, lápis, borracha, apontador, régua, entre outros. A entrega, na verdade, começou antes do início do ano letivo, mas segue acontecendo nas unidades, para os mais de 14 mil alunos matriculados na rede pública municipal.