CRAS Santo Elias, Mesquita, Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 07/03/2022 20:04

Em Mesquita, na Baixada fluminense, as oficinas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) retornaram nesta segunda-feira (7). As unidades terão aulas de jardinagem, artesanato, música e maquiagem. Além de atividades de recreação para os baixinhos. O atendimento é de segunda a sexta, de 8h às 17h.



A pasta acrescenta que no Espaço Convive acontece as aulas de natação e hidroginástica. Veja a relação completa de oficinas do CRAS Mesquita:



Relação completa de oficinas no CRAS Mesquita Reprodução/ PMM

Para realizar inscrição, é preciso documento de Identidade, CPF, comprovante de residência, Número de Identificação Social (NIS) e atestado médico, caso seja para atividade física. Para a hidroginástica, é necessário ter idade acima de 18 anos, enquanto a natação é direcionada às pessoas de 6 aos 18 anos.



Mesmo na ausência de algum dos documentos acima, compareça em alguma unidade para resolução e início das atividades.