Mesquita inicia atividades na rede municipal nesta segunda-feira (7)Divulgação

Publicado 06/03/2022 12:00

Após adiamento do início do ano letivo nas unidades escolares públicas, Mesquita inicia as atividades na rede municipal nesta segunda-feira (7). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a decisão foi tomada como uma medida de precaução contra o avanço da covid-19 no Estado.



Mais de 14 mil alunos da rede municipal de Mesquita vão receber kits escolares para o ano letivo de 2022. Os estudantes fazem parte dos segmentos da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Segundo a pasta, a composição dos kits varia de acordo com o ano em que o aluno está. Com isso, eles podem conter itens como giz de cera, caderno de desenho, tinta guache e massinhas de modelar, por exemplo, até cadernos de 10 matérias com capa dura, entre outros materiais.



Unidades públicas municipais de Mesquita recebem kits escolares Bea Silva

“Vamos aproveitar que o nosso município está avançando na questão da vacinação infantil para retomar as aulas com os alunos imunizados, muitos deles com duas doses. Já estão sendo convocadas as crianças a partir de 5 anos de idade”, explica a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.



Em Mesquita, as aulas nas unidades públicas já acontece de forma totalmente presencial.