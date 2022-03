Crianças do CAPSi Mesquita se vacinam contra a covid-19 - Bea Silva/PMM

Crianças do CAPSi Mesquita se vacinam contra a covid-19 Bea Silva/PMM

Publicado 03/03/2022 13:46

Após o feriado do Carnaval, Mesquita retoma a vacinação contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade, com ou sem comorbidade ou deficiência permanente, além da população acima de 12 anos de idade.



A pasta reforça que os pequenos precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais para serem atendidos.



Documentos



CPF ou cartão do SUS, junto com o comprovante de residência em Mesquita. Os responsáveis pelas crianças com comorbidade devem apresentar, também, o original e a cópia do documento que comprove a comorbidade, para que seja definido qual imunizante será utilizado.



Postos de vacinação



Atualmente, os polos fixos disponíveis são a Vila Olímpica Municipal, na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama; e no Centro de Vigilância em Saúde Paraná, que fica na Rua Paraná 557. Ambos os locais funcionam de segunda a sexta-feira, com distribuição de senhas das 8h às 16h.