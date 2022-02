Unidades públicas municipais de Mesquita recebem kits escolares - Bea Silva

Publicado 27/02/2022 15:00

Mais de 14 mil alunos da rede municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense, receberão materiais para o ano letivo de 2022. A Secretaria Municipal de Educação deu início à distribuição para alunos dos segmentos da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Segundo a pasta, a composição dos kits varia de acordo com o ano em que o estudante está. Com isso, eles podem conter itens como giz de cera, caderno de desenho, tinta guache e massinhas de modelar, por exemplo, até cadernos de 10 matérias com capa dura, entre outros materiais.



“Atualmente, esse é o número de alunos que fazem parte da rede municipal de Mesquita. Mas os kits também são garantidos àqueles que, eventualmente, irão se matricular na rede depois. A ideia é garantir qualidade ao aluno não só na sala de aula, mas também nas atividades em casa. Ou seja, em todo o processo de aprendizagem”, explica Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação de Mesquita.



O início do ano letivo, de forma 100% presencial, nas escolas públicas municipais será em 7 de março.



Escola Municipal Dr. Ely Baiense Vailante



Nesta semana, a Escola Municipal Dr. Ely Baiense Vailante, no Centro, foi uma das unidades que deu início à distribuição dos kits aos pais e responsáveis dos 430 matriculados da unidade, que recebe crianças desde a Educação Infantil até alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.



“Os kits estão sendo entregues durante as reuniões de pais ou responsáveis que estão acontecendo. Mas caso o responsável da criança não possa comparecer, os alunos recebem seus kits na semana da volta às aulas”, explicou Cleidmar Couto, diretora da unidade.