20º BPM (Mesquita)Reprodução / Google Street View

Publicado 24/02/2022 19:41

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares do 20º BPM no bairro Rocha Sobrinho, em Mesquita, terminou com dois suspeitos baleados. A dupla chegou a ser socorrida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As identidades dos indivíduos não foram divulgadas.



Segundo informações do Batalhão, ao avistarem a presença de uma viatura policial, suspeitos que estavam em uma motocicleta, tentaram fugir efetuando disparos contra a equipe. Os agentes revidaram a injusta agressão.



Com eles, os policiais apreenderam um revólver, réplica de pistola e a motocicleta.



O 20º BPM reforçou que um dos acusados possui uma anotação criminal por roubo.