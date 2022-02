Nefrologia: Mesquita passa a atender pessoas com problemas urinários - Bea Silva

Nefrologia: Mesquita passa a atender pessoas com problemas urináriosBea Silva

Publicado 24/02/2022 16:47

A Policlínica Municipal Celestina José Ricardo Rosa, em Santa Terezinha, conta com uma nova especialidade médica: a nefrologia. Pessoas que possuem doenças no sistema urinário, principalmente ligadas aos rins, podem realizar o diagnóstico e o tratamento clínico.



Segundo a pasta, em sua maioria, as doenças nos rins são silenciosas. Por isso, é importante se consultar com um médico periodicamente. Alguns sintomas que podem indicar a presença de problemas renais são: inchaço em todo o corpo de forma rápida, dor nas costas, pressão alta de difícil controle, urina com sangue e urina com espuma ou muito clara.



A médica nefrologista, Érica Quaresma, explica que o serviço realizado é de caráter ambulatorial. “Na Policlínica, atendemos as pessoas que também possuem cálculo renal, infecção urinária e complicações no rins provocadas por doenças sistêmicas como hipertensão, diabetes, entre outras “, diz.



“Havia uma demanda reprimida muito grande, pois essa especialidade não era oferecida no município. Ou seja, para ter acesso a esses atendimentos, os mesquitenses teriam de buscar em outros lugares ou, ainda, teriam que pagar um plano de saúde. Mas, agora, a população já pode e vem sendo assistida “, conta Marcio Pereira, subsecretário municipal de Atenção Especializada à Saúde, que dirige a Policlínica Municipal Celestina José Ricardo Rosa.



Atendimentos



Para ser atendido, o paciente precisa passar por uma avaliação primária, ou seja, ser encaminhado por uma Clínica da Família ou Unidade Básica de Saúde. Por meio do sistema de regulação de consultas, a equipe da Policlínica agenda o paciente e entra em contato para marcar a data do atendimento.



A mesquitense Marilene dos Santos, de 69 anos, estava com crise nos rins, causada por diabetes e, por isso, foi encaminhada ao atendimento. Residente de Santa Terezinha, ela comemora a implementação da especialidade no município, pois pode se tratar perto de casa. “É a primeira vez que estou recebendo os atendimentos de nefrologia em Mesquita. Estou muito contente, pois acredito que as coisas serão mais fáceis agora “, analisa ela, que saiu da primeira consulta com a próxima já marcada.