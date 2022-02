Além do material, a dupla estava com dois rádios transmissores - Reprodução/ 20 BPM

Publicado 23/02/2022 19:42

Agentes do 20º BPM prenderam em flagrante dois suspeitos com drogas no bairro Banco de Areia, em Mesquita. As prisões aconteceram na Rua Epitácio Pessoa, durante patrulhamento. As identidades dos indivíduos não foram divulgadas.



Além de drogas, a dupla estava com dois rádios transmissores.



A ocorrência foi registrada na 54ªDP, em Belford Roxo.