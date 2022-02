Sábado de Vacinação Infantil alcança mais de 170 crianças - Divulgação/ PMM

Publicado 23/02/2022 12:16

A terceira edição do Sábado de Vacinação Infantil contra a Covid-19 em Mesquita alcançou mais de 170 crianças. As ações aconteceram em Rocha Sobrinho e na Vila Norma, com imunização tanto para munícipes de 5 a 11 anos de idade quanto para adolescentes e adultos.



“As ações têm sido um sucesso. Cada vez mais, estamos alcançando parcelas maiores da população. Por isso, pretendemos continuar com a atividade em outros lugares após o feriado de carnaval “, adianta a coordenadora de Imunização de Mesquita, Sabrina Louroza.



Em Rocha Sobrinho, mais de 250 vacinas foram aplicadas. Dessas, 100 se destinaram às crianças. Enquanto isso, cerca de 75 mesquitenses mirins compareceram na UBS Vila Norma, acompanhados dos responsáveis. No total, a Unidade Básica de Saúde aplicou quase 200 doses.



Durante as duas primeiras edições realizadas na Chatuba, mais de 800 crianças se imunizaram com a primeira dose da vacina.



Campanha de vacinação infantil



Crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidades ou deficiências permanentes, já podem se vacinar. Para isso, os menores precisam estar acompanhadas dos pais ou de um responsável legal.



Dois polos de imunização estão disponíveis: a Vila Olímpica Municipal, na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama; e o Centro de Vigilância em Saúde Paraná, que fica na Rua Paraná 557, no Centro. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, com distribuição de senhas das 8h às 16h.



Os documentos requisitados são o CPF ou cartão do SUS da criança, mais o comprovante de residência em Mesquita. Para o caso das crianças com comorbidades, é necessário levar também o original e a cópia do documento que comprove a comorbidade.