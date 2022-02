Clínica da Família Cosmorama diverte e conscientiza pacientes - João Rodrigues

Publicado 21/02/2022 19:57

A Clínica da Família Cosmorama, em Mesquita, promoveu uma ação de carnaval para alegrar e conscientizar os pacientes. Uma equipe percorreu a unidade cantando uma marchinha que associa a saúde com diversão.



“Quando estamos felizes, fazemos as coisas com mais amor e dedicação. Com o nosso grito de carnaval, queremos trazer um pouco mais de alegria à equipe e também à população da cidade. Pode não parecer, mas esses gestos são muito importantes, principalmente em tempos tão complicados como esses que estamos vivendo “, comentou a coordenadora da unidade, Rita Pinho.



Além disso, a equipe foi às ruas em torno da clínica para conscientizar a população sobre os cuidados necessários para se proteger da Covid-19 e contra as ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), entregando preservativos.



“Já costumamos realizar ações como essa na unidade. Porém, aproveitamos a chegada do feriado de carnaval para reforçar as precauções com a saúde. Não é hora de relaxar e deixar de prezar pelos cuidados “, acrescentou Rita.



Em clima de folia, a unidade foi ornamentada com máscaras carnavalescas e serpentinas.